Источник: «Черноморец» нашел стадион для участия в РПЛ

Ранее «Черноморец» не прошел лицензирование РФС для участия в РПЛ. Стадион «Центральный» в Новороссийске, построенный в 1930 году, не соответствует требованиям лиги.
Как сообщает «РБ Спорт», «Черноморец» находится в продвинутой стадии переговоров по стадиону в Краснодаре. Возможно, это будет арена «Кубань».
В заключительном 34-м туре Первой лиги, который пройдет в субботу, 24 мая, «Черноморец» дома сыграет против «Сочи».
«Черноморец» уже обеспечил себе третье место в текущем розыгрыше Первой лиги, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за участие в РПЛ. Кроме того, новороссийцы сохраняют шансы на прямой выход в элитный дивизион со второго места. Для этого нужно, чтобы «Черноморец» обыграл «Сочи», а «КАМАЗ» на выезде победил московское «Торпедо».