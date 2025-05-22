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Источник: «Черноморец» нашел стадион для участия в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» может заявить один из стадионов в Краснодаре для участия в РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее «Черноморец» не прошел лицензирование РФС для участия в РПЛ. Стадион «Центральный» в Новороссийске, построенный в 1930 году, не соответствует требованиям лиги.

Как сообщает «РБ Спорт», «Черноморец» находится в продвинутой стадии переговоров по стадиону в Краснодаре. Возможно, это будет арена «Кубань».

В заключительном 34-м туре Первой лиги, который пройдет в субботу, 24 мая, «Черноморец» дома сыграет против «Сочи».

«Черноморец» уже обеспечил себе третье место в текущем розыгрыше Первой лиги, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за участие в РПЛ. Кроме того, новороссийцы сохраняют шансы на прямой выход в элитный дивизион со второго места. Для этого нужно, чтобы «Черноморец» обыграл «Сочи», а «КАМАЗ» на выезде победил московское «Торпедо».