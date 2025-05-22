Источник: «Черноморец» нашел стадион для участия в РПЛ

«Черноморец» уже обеспечил себе третье место в текущем розыгрыше Первой лиги, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за участие в РПЛ. Кроме того, новороссийцы сохраняют шансы на прямой выход в элитный дивизион со второго места. Для этого нужно, чтобы «Черноморец» обыграл «Сочи», а «КАМАЗ» на выезде победил московское «Торпедо».