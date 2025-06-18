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Бывший главный тренер «Спартака» возглавил «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Дмитрия Гунько на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Арсенал" Тула

На этом посту 49-летний специалист сменил Александра Сторожука, который ранее возглавил грозненский «Ахмат».

Гунько является воспитанником московского «Спартака». С 2001 по 2003 год он выступал за тульский клуб, за который провел 71 матч и забил два гола.

После завершения игровой карьеры в 2006 году Гунько начал работать в академии «Спартака». Он возглавлял молодежную команду и «Спартак-2», работал в тренерском штабе Валерия Карпина, а также был спортивным директором и главным тренером академии.

С марта по май 2014 года Гунько был главным тренером «Спартака». Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали три победы при пяти поражениях и одном ничейном результате.

Последние пять лет Гунько работал в Армении, где возглавлял «Ноа», «Арарат-Армения» и «Урарту». В сезоне-2022/23 он привел «Урарту» к золотому дублю, выиграв чемпионат и Кубок страны.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял в 10-е место в Первой лиге.