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«Торпедо» после исключения из РПЛ вернется в Первую лигу

Московское «Торпедо» после исключения из числа участников РПЛ вернется в Первую лигу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

По информации источника, «автозаводцы» в положенный срок отправили все необходимые документы в ФНЛ и РФС для прохождения ускоренной процедуры лицензирования. Таким образом, «Торпедо» в сезоне‑2025/26 будет выступать в Первой лиге.

В качестве домашнего стадиона «Торпедо» заявил «Арену Химки», на котором клуб выступал на протяжении двух последних сезонов.

При этом, по информации «Чемпионата», совет директоров «Торпедо» еще не утвердил возвращение команды в Первую лигу. Окончательное решение по этому вопросу может быть принято уже сегодня.

В четверг, 10 июля, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение об исключении «Торпедо» из-за скандала, связанного с обвинениями в организации договорных матчей. Также «автозаводцы» были оштрафованы на 5 млн рублей. Владелец «Торпедо» Леонид Соболев отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, а генеральный директор клуба Валерий Скородумов — на 10.

Новый сезон в Первой лиге стартует 18 июля.