Дмитрий Комбаров возглавил клуб Первой лиги

Новым главным тренером песчанокопской «Чайки» стал Дмитрий Комбаров. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Соглашение со специалистом заключено на один год.
«Очень рад присоединиться к стае! Это важный этап в моей карьере. Надеюсь, что вместе с “Чайкой” мы будем добиваться высоких результатов. Уверен, наше сотрудничество будет продуктивным. Каждый новый контракт для меня — это вызов, и, слава богу, все идет по нарастающей. Надеюсь, что вместе с “Чайкой” мы будем добиваться высоких результатов: и в турнирной таблице, и в развитии молодых футболистов», — приводит слова Комбарова пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне главным тренером «Чайки» был Сергей Первушин, который в конце июня возглавил новороссийский «Черноморец».
По данным «РБ Спорт», помощником тренера стал Геннадий Зубов. Еще одним ассистентом наставника назначен Анатолий Скирчук. Никита Сурков тоже будет ассистировать Комбарову в команде. На должность тренера вратарей заступил Борис Ткачев, а наставником по физподготовке стал Василий Жернаков. Еще один помощник главного тренера Сергей Шариков.
В новом сезоне Первой лиги «Чайка» стартует уже 19 июля. В этот день команда отправится в Красноярск, где сыграет с местным «Енисеем». 26 июля «Чайка» также на выезде сыграет с саратовским «Соколом».
Во время карьеры футболиста Дмитрий Комбаров играл за «Спартак» с 2010-го по 2019 год. В течение этого периода нередко выводил команду на поле с капитанской повязкой. В активе Комбарова 46 матчей и 2 гола за сборную России.