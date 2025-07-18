Дмитрий Комбаров возглавил клуб Первой лиги

«Очень рад присоединиться к стае! Это важный этап в моей карьере. Надеюсь, что вместе с “Чайкой” мы будем добиваться высоких результатов. Уверен, наше сотрудничество будет продуктивным. Каждый новый контракт для меня — это вызов, и, слава богу, все идет по нарастающей. Надеюсь, что вместе с “Чайкой” мы будем добиваться высоких результатов: и в турнирной таблице, и в развитии молодых футболистов», — приводит слова Комбарова пресс-служба клуба.