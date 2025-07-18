Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.80
Футбол. Лига конференций
завершен
Клифтонвилл
2
:
Сент-Джозефс
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
8
:
Малишево
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Клаксвик
2
:
СИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ла Фиорита
2
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Партизан
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2

Дмитрий Комбаров возглавил клуб Первой лиги

Накануне Дмитрий Комбаров ушел с поста главного тренера «Спартака-2».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Чайка"

Новым главным тренером песчанокопской «Чайки» стал Дмитрий Комбаров. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Соглашение со специалистом заключено на один год.

«Очень рад присоединиться к стае! Это важный этап в моей карьере. Надеюсь, что вместе с “Чайкой” мы будем добиваться высоких результатов. Уверен, наше сотрудничество будет продуктивным. Каждый новый контракт для меня — это вызов, и, слава богу, все идет по нарастающей. Надеюсь, что вместе с “Чайкой” мы будем добиваться высоких результатов: и в турнирной таблице, и в развитии молодых футболистов», — приводит слова Комбарова пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне главным тренером «Чайки» был Сергей Первушин, который в конце июня возглавил новороссийский «Черноморец».

По данным «РБ Спорт», помощником тренера стал Геннадий Зубов. Еще одним ассистентом наставника назначен Анатолий Скирчук. Никита Сурков тоже будет ассистировать Комбарову в команде. На должность тренера вратарей заступил Борис Ткачев, а наставником по физподготовке стал Василий Жернаков. Еще один помощник главного тренера Сергей Шариков.

В новом сезоне Первой лиги «Чайка» стартует уже 19 июля. В этот день команда отправится в Красноярск, где сыграет с местным «Енисеем». 26 июля «Чайка» также на выезде сыграет с саратовским «Соколом».

Во время карьеры футболиста Дмитрий Комбаров играл за «Спартак» с 2010-го по 2019 год. В течение этого периода нередко выводил команду на поле с капитанской повязкой. В активе Комбарова 46 матчей и 2 гола за сборную России.