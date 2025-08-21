Сбежавший с Украины игрок рассказал о переходе в российский клуб

«Сейчас я дома и рад присоединиться к “Чайке”. С первых дней здесь ощущаю себя комфортно — меня тепло приняли, созданы все условия для развития и я постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану — работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс. Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед», — приводит слова футболиста РИА Новости.