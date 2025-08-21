Сбежавший с Украины игрок рассказал о переходе в российский клуб

«Сейчас я дома и рад присоединиться к “Чайке”. С первых дней здесь ощущаю себя комфортно — меня тепло приняли, созданы все условия для развития и я постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану — работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс. Благодарю руководство клуба, тренеров, одноклубников и болельщиков за поддержку и доверие. Буду отдавать максимум сил ради общих целей и побед», — приводит слова футболиста РИА Новости.
Ранее стало известно, что Распутько получил российское гражданство. Кроме того, он пополнил состав клуба Первой лиги «Чайка».
В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. В Бельгии в рамках 2-го тура юношеской Лиги чемпионов состоялся матч между «Антверпеном» и украинским «Шахтером» (1:2). После игры коллектив «горняков» отправился домой, однако вернулся на родину в не полном составе. Не хватило одного футболиста.
Пропавшим игроком оказался 19-летний Александр Распутько. Молодой опорник — воспитанник «Шахтера». Вместе с ними он становился чемпионом Украины среди команд U14 (2018), U15 (2019) и U17 (2021). На его счету четыре матча за сборную Украины до 19 лет.