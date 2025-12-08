«Урал» объявил об уходе Ромащенко с поста главного тренера

— «Урал» — для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как «Урал». Я провёл здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ, — добавил Ромащенко.