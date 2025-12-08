Ричмонд
«Урал» объявил об уходе Ромащенко с поста главного тренера

«Урал» и Мирослав Ромащенко прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным СМИ, «Урал» в ближайшее время возглавит Василий Березуцкий.

Мирослав Ромащенко попрощался с болельщиками клуба, выразив уверенность в том, что команде удастся вернуться в РПЛ по итогам сезона.

— Прежде всего, хочу от всего сердца сказать спасибо болельщикам за невероятную поддержку. Они настоящие, преданные, заполняют трибуны «Екатеринбург Арены» и всегда гонят команду вперед. Также благодарю Григория Викторовича Иванова, руководство «Урала», спонсоров и партнеров клуба за доверие и неравнодушие. Спасибо игрокам — они проделали хорошую работу и заслуживают уважения, — цитирует Ромащенко пресс-служба клуба.

— «Урал» — для меня был и навсегда останется особенным клубом и в жизни, и в карьере. Здесь мне довелось и поиграть, и потренировать. Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб как «Урал». Я провёл здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ, — добавил Ромащенко.

В тренерский штаб клуба из Екатеринбурга 51‑летний специалист вошел в январе 2025 года, а в июне возглавил команду.

До назначения в «Урал» Ромащенко работал в Премьер-лиге, возглавляя грозненский «Ахмат». Также специалист на протяжении 12 лет входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

После 21 тура «Урал» с 41 очком располагается на второй позиции турнирной таблицы Первой лиги.