Василий Березуцкий стал новым главным тренером «Урала»

Два дня назад «Урал» расторг контракт с Мирославом Ромащенко. В тренерский штаб клуба из Екатеринбурга 51‑летний специалист вошел в январе 2025 года, а в июне возглавил команду.
«Футбольный клуб “Урал” принял решение назначить на пост главного тренера Василия Березуцкого.
Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера “Урала” и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.
Василий Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году. После этого он работал в тренерском штабе нидерландского «Витесса» у Леонида Слуцкого, входил в штаб «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа», где он также был помощником Слуцкого.
Березуцкий начал самостоятельную тренерскую карьеру в ноябре 2024 года в азербайджанском «Сабахе». Вместе с «Сабахом» он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны, однако минувшим летом специалист расторг контракт и покинул команду.
«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего воронежского «Факела» на семь очков.