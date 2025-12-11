Ричмонд
Василий Березуцкий стал новым главным тренером «Урала»

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» объявила о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

Два дня назад «Урал» расторг контракт с Мирославом Ромащенко. В тренерский штаб клуба из Екатеринбурга 51‑летний специалист вошел в январе 2025 года, а в июне возглавил команду.

«Футбольный клуб “Урал” принял решение назначить на пост главного тренера Василия Березуцкого.

Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера “Урала” и решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Василий Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году. После этого он работал в тренерском штабе нидерландского «Витесса» у Леонида Слуцкого, входил в штаб «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа», где он также был помощником Слуцкого.

Березуцкий начал самостоятельную тренерскую карьеру в ноябре 2024 года в азербайджанском «Сабахе». Вместе с «Сабахом» он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны, однако минувшим летом специалист расторг контракт и покинул команду.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего воронежского «Факела» на семь очков.