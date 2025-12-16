«За такими тренерами будущее». В «Урале» высказались о Березуцком

11 декабря клуб из Екатеринбурга объявил о том, что 43-летний Василий Березуцкий стал новым наставником «Урала», сменив на посту Мирослава Ромащенко.
— Давайте поговорим о новом главном тренере. Хотелось бы понять логику этого назначения. Почему именно Василий Березуцкий? Он легенда российского футбола, но как тренер только начинает.
— Да, Василий Владимирович начинающий тренер. Но когда ставить серьезные задачи, если не сейчас? Он много поработал с опытными тренерами, с Леонидом Слуцким. С «Сабахом» взял Кубок Азербайджана, а им противостояли очень серьезные команды в том турнире: «Карабах» в полуфинале, «Нефтчи» в финале. Мы верим в Василия, это один из самых перспективных отечественных тренеров, за ним и такими, как он, будущее.
Сейчас самое подходящее время для перестановок. У Василия будет полтора месяца на то, чтобы познакомиться с игроками, будет знать коллектив, возможно, пригласит новых футболистов, — рассказал Иванов в эфире программы «Стенд», которая опубликована пресс-службой «Урала» на официальной странице в VK.
Березуцкий начал самостоятельную тренерскую карьеру в ноябре 2024 года в азербайджанском «Сабахе». Вместе с «Сабахом» он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны, однако минувшим летом специалист расторг контракт и покинул команду.