«За такими тренерами будущее». В «Урале» высказались о Березуцком

— Да, Василий Владимирович начинающий тренер. Но когда ставить серьезные задачи, если не сейчас? Он много поработал с опытными тренерами, с Леонидом Слуцким. С «Сабахом» взял Кубок Азербайджана, а им противостояли очень серьезные команды в том турнире: «Карабах» в полуфинале, «Нефтчи» в финале. Мы верим в Василия, это один из самых перспективных отечественных тренеров, за ним и такими, как он, будущее.



Сейчас самое подходящее время для перестановок. У Василия будет полтора месяца на то, чтобы познакомиться с игроками, будет знать коллектив, возможно, пригласит новых футболистов, — рассказал Иванов в эфире программы «Стенд», которая опубликована пресс-службой «Урала» на официальной странице в VK.