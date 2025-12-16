Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

«За такими тренерами будущее». В «Урале» высказались о Березуцком

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб назначил Василия Березуцкого на пост главного тренера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

11 декабря клуб из Екатеринбурга объявил о том, что 43-летний Василий Березуцкий стал новым наставником «Урала», сменив на посту Мирослава Ромащенко.

— Давайте поговорим о новом главном тренере. Хотелось бы понять логику этого назначения. Почему именно Василий Березуцкий? Он легенда российского футбола, но как тренер только начинает.

— Да, Василий Владимирович начинающий тренер. Но когда ставить серьезные задачи, если не сейчас? Он много поработал с опытными тренерами, с Леонидом Слуцким. С «Сабахом» взял Кубок Азербайджана, а им противостояли очень серьезные команды в том турнире: «Карабах» в полуфинале, «Нефтчи» в финале. Мы верим в Василия, это один из самых перспективных отечественных тренеров, за ним и такими, как он, будущее.

Сейчас самое подходящее время для перестановок. У Василия будет полтора месяца на то, чтобы познакомиться с игроками, будет знать коллектив, возможно, пригласит новых футболистов, — рассказал Иванов в эфире программы «Стенд», которая опубликована пресс-службой «Урала» на официальной странице в VK.

Березуцкий начал самостоятельную тренерскую карьеру в ноябре 2024 года в азербайджанском «Сабахе». Вместе с «Сабахом» он впервые в истории клуба стал обладателем Кубка страны, однако минувшим летом специалист расторг контракт и покинул команду.