Бывший капитан «Пари НН» Гоцук подписал контракт с «Торпедо»

В России Гоцук наиболее известен по выступлениям за «Пари НН», где он играл с 2020 по 2025 год. Он является лидером нижегородского клуба по числу проведенных матчей (168) и на протяжении четырех сезонов был его капитаном. Также Гоцук выступал за «Елец», липецкий «Металлург», ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов» и курский «Авангард».