Бывший капитан «Пари НН» Гоцук подписал контракт с «Торпедо»

Московское «Торпедо» объявило о подписании контракта с центральным защитником Кириллом Гоцуком.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Торпедо" Москва

33-летний футболист будет выступать за «автозаводцев» под 24-м номером. По информации журналиста Сергея Ильева, соглашение с Гоцуком рассчитано на полтора года.

Нынешний сезон Гоцук начинал в «Серикспоре», выступающем во второй турецкой лиге. Он провел за команду 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В декабре Гоцук покинул турецкий клуб из-за невыплаты заработной платы.

В России Гоцук наиболее известен по выступлениям за «Пари НН», где он играл с 2020 по 2025 год. Он является лидером нижегородского клуба по числу проведенных матчей (168) и на протяжении четырех сезонов был его капитаном. Также Гоцук выступал за «Елец», липецкий «Металлург», ярославский «Шинник», самарские «Крылья Советов» и курский «Авангард».

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги и находится в одном балле от зоны вылета.

Ранее «автозаводцы» объявили о подписании контракта с бывшим капитаном «Акрона» Константином Савичевым.