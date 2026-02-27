13 российским судьям предъявили обвинения по делу «Торпедо»



— В ходе расследования сотрудниками МВД России установлены новые эпизоды противоправной деятельности руководителей футбольного клуба «Торпедо Москва» и спортивных судей.



Следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России во взаимодействии с Российским футбольным союзом выявлены новые эпизоды оказания противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся футбольный клуб «Торпедо Москва».



Как сообщалось ранее, директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем указанного футбольного клуба, предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.



В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведенных на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации. Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям.



В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживающим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Расследование уголовного дела и работа по выявлению противоправного влияния на результаты спортивных соревнований продолжаются.



Санкция части 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, — говорится в сообщении в телеграм-канале Ирины Волк.