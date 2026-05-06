«Уфа» обжалует поражение 0:3 за неявку на матч в Хабаровске

В субботу, 2 мая, в Республике Башкортостан был введен режим беспилотной опасности, повлекший за собой закрытие воздушного пространства. Из-за этого «Уфа» не смогла своевременно вылететь на выездной матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска», который должен был пройти на следующий день.
Во вторник, 5 мая, стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение присудить «Уфе» техническое поражение за неявку на игру.
«Если мы получим аргументированное обоснование данного решения и поймем, где и в чем мы могли сработать лучше, думаю, что мы согласимся. Но на сегодняшний день мы не видим ни одного пункта в регламенте, позволяющего принять данное решение КДК. Поэтому я считаю, что апелляцию мы будем подавать и посмотрим, что на этот раз решит комитет», — сказал Саная.
«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги и находится в одном балле от зоны вылета. «СКА-Хабаровск» благодаря технической победе поднялся на 13-ю строчку и обезопасил себя от понижения во Вторую лигу.