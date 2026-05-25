Московское «Торпедо» объявило об увольнении пяти тренеров

По соглашению сторон «Торпедо» покинули старший тренер Павел Кирильчик, тренер-аналитик Виталий Виценец, тренеры по физподготовке Рамиль Шарипов и Дмитрий Горяинов, а также тренер вратарей Игорь Телков.
Ранее клуб также уволил главного тренера Олега Кононова, который возглавлял команду с января 2024-го по август 2025 года и с октября 2025-го.
«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге. Команда вышла в РПЛ, но была исключена за организацию договорных матчей. «Торпедо» вернулось в Первую лигу, где в минувшем сезоне финишировало на девятом месте.
Ранее в ходе судебного разбирательства бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов признал себя виновным в деле о подкупе судей.