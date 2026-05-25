Московское «Торпедо» объявило об увольнении пяти тренеров

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге. Команда вышла в РПЛ, но была исключена за организацию договорных матчей. «Торпедо» вернулось в Первую лигу, где в минувшем сезоне финишировало на девятом месте.