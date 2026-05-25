Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Московское «Торпедо» объявило об увольнении пяти тренеров

Футбольный клуб «Торпедо» расторг контракты с пятью тренерами. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По соглашению сторон «Торпедо» покинули старший тренер Павел Кирильчик, тренер-аналитик Виталий Виценец, тренеры по физподготовке Рамиль Шарипов и Дмитрий Горяинов, а также тренер вратарей Игорь Телков.

Ранее клуб также уволил главного тренера Олега Кононова, который возглавлял команду с января 2024-го по август 2025 года и с октября 2025-го.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место в Первой лиге. Команда вышла в РПЛ, но была исключена за организацию договорных матчей. «Торпедо» вернулось в Первую лигу, где в минувшем сезоне финишировало на девятом месте.

Ранее в ходе судебного разбирательства бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов признал себя виновным в деле о подкупе судей.