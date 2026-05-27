Сторожук станет новым главным тренером московского «Торпедо»

По информации источника, контракт специалиста с клубом будет рассчитан на два года. В конце мая «Торпедо» рассталось с наставником команды Олегом Кононовым. Команда уволила Кононова второй раз за год. Ранее 60-летний тренер руководил «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года.
Кроме Сторожука на должность рассматривались экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов, тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов, бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич и тренер кировского «Динамо» Виктор Булатов.
В июне 2025 года Сторожук стал главным тренером грозненского «Ахмата». Несмотря на трехлетний контракт, он покинул клуб 5 августа 2025 года по соглашению сторон. Специалиста сменил на посту бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.
В минувшем сезоне Первой лиги «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице с 46 очками.