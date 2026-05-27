Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.33
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.75
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Сторожук станет новым главным тренером московского «Торпедо»

Бывший наставник тульского «Арсенала» Александр Сторожук подпишет контракт с московским «Торпедо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Арсенал» Тула

По информации источника, контракт специалиста с клубом будет рассчитан на два года. В конце мая «Торпедо» рассталось с наставником команды Олегом Кононовым. Команда уволила Кононова второй раз за год. Ранее 60-летний тренер руководил «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года.

Кроме Сторожука на должность рассматривались экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов, тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов, бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич и тренер кировского «Динамо» Виктор Булатов.

В июне 2025 года Сторожук стал главным тренером грозненского «Ахмата». Несмотря на трехлетний контракт, он покинул клуб 5 августа 2025 года по соглашению сторон. Специалиста сменил на посту бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

В минувшем сезоне Первой лиги «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице с 46 очками.