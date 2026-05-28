Московский «Спартак» сыграет против «Спартака» из Костромы

Матч между командами пройдет 2 июля на домашней арене московского клуба. Также 21 июня «Спартак» из Костромы на выезде встретится с тульским «Арсеналом».
26 мая клуб из Костромы объявил о назначении на пост главного тренера Рината Билялетдинова. Он сменил на этой должности Андрея Ашихмина.
68-летний Ринат Билялетдинов вернулся к тренерской работе после паузы длиной в три года. Ранее он работал в таких командах, как «Локомотив» и «Локомотив-2», сборная России группа «Б», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск», подмосковные «Олимп» и «Долгопрудный», казанский «Нэфис», подмосковные «Химки» и «Химки-2».
Ринат Билялетдинов в качестве футболиста выступал за «Спартак» из Костромы с 1979 по 1981 год. В составе клуба он провел 49 матчей.
В минувшем сезоне Первой лиги костромской «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице с 49 очками, уступив по дополнительным показателям «Енисею» и клубу «КАМАЗ».