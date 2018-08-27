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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Добрые дела. Как и кому помогают российские футболисты

Жена экс-защитника ЦСКА и сборной России Наталья Игнашевич рассказала, что их семья отказалась от полета в бизнес-классе ради благотворительности.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Игнашевич вместе с женой давно занимаются помощью другим людям. Наталья является попечителем фонда «Нужна помощь», вместе с мужем она помогает программе Сергея Белоголовцева «Лыжи мечты» для детей с диагнозом ДЦП и синдромом Дауна.

«Наверное, мы просто неравнодушные люди и хотим сделать мир немного лучше. В начале нашего пути мы делали много бессмысленных вещей. Например, покупали памперсы в детские дома, кроватки, какие-то вещи, не имея даже возможности посмотреть на этих детей.

Я разделяю ценности фонда (фонда Мити Алешковского “Нужна помощь” — прим. ред.) относительно того, что помощь должна быть системной, а не адресной», — рассказывала Наталья в интервью Buro 24/7.

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Кто еще из российских футболистов занимается благотворительностью? Многие из них помогают другим людям, но предпочитают, чтобы об этом не говорили. Такая позиция, например, у форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Но есть и те, кто считает правильным подавать публичный пример. Вот несколько таких историй.

Голкипер «Спартака» Артем Ребров создал фонд помощи детям с нарушением зрения «Своими глазами». В ноябре 2017-го прошел первый благотворительный аукцион с участием игроков красно-белых. Все деньги были переданы на лечение детей с нарушением зрения.

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Семьи игроков «Зенита» Игоря Смольникова и Олега Шатова создали проект Play and Help. На аукционе в 2015 году они собрали 15 миллионов рублей и перевели их в фонд Б. Э. Л. Л. А Дети — Бабочки, который помогает детям с буллезным эпидермолизом.

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Благотворительный фонд «Надежда на завтра» помогает детям-сиротам — делами фонда занимаются Владимир Гранат, Александр Самедов, Денис Глушаков и другие игроки сборной России. Собранные благодаря им деньги идут на постройку спортивных площадок в школах-интернатах и детских домах.

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