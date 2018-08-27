Добрые дела. Как и кому помогают российские футболисты

Источник: РИА "Новости"

Сергей Игнашевич вместе с женой давно занимаются помощью другим людям. Наталья является попечителем фонда «Нужна помощь», вместе с мужем она помогает программе Сергея Белоголовцева «Лыжи мечты» для детей с диагнозом ДЦП и синдромом Дауна.



«Наверное, мы просто неравнодушные люди и хотим сделать мир немного лучше. В начале нашего пути мы делали много бессмысленных вещей. Например, покупали памперсы в детские дома, кроватки, какие-то вещи, не имея даже возможности посмотреть на этих детей.



Я разделяю ценности фонда (фонда Мити Алешковского “Нужна помощь” — прим. ред.) относительно того, что помощь должна быть системной, а не адресной», — рассказывала Наталья в интервью Buro 24/7.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm7-sfjlL3k/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm7-sfjlL3k/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться. С пользой для себя. Или для других. Выбрать метро вместо такси. Выпить чай вместо чая пирожным. Ну или как в нашем случае, полететь эконом классом вместо бизнеса. Сегодня мы летим всей семьёй в Волгоград на футбольный турнир «Кожаный мяч». Организаторы предоставили нам билеты бизнес классом, но мы мы выбрали эконом. Разницу в 114 тысяч рублей мы переводим в фонд Нужна помощь. А от чего готовы отказаться вы? Буду рада услышать ваши идеи! Я подкрепляю эту акцию хэштэгом #япожалуйоткажусь. Пишите в комментарии, если вы со мной заодно! #нужнапомощь #фонднужнапомощь #такиедела #кожаныймяч2018 #игнашевич</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/natashevich/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Natalia Ignashevich</a> (@natashevich) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T09:32:15+00:00">26 Авг 2018 в 2:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто еще из российских футболистов занимается благотворительностью? Многие из них помогают другим людям, но предпочитают, чтобы об этом не говорили. Такая позиция, например, у форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Но есть и те, кто считает правильным подавать публичный пример. Вот несколько таких историй.



Голкипер «Спартака» Артем Ребров создал фонд помощи детям с нарушением зрения «Своими глазами». В ноябре 2017-го прошел первый благотворительный аукцион с участием игроков красно-белых. Все деньги были переданы на лечение детей с нарушением зрения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmvIfKRFEaj/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmvIfKRFEaj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Repost @rebrov32 ・・・ Всем привет! Итак, я вновь хочу привлечь ваше внимание к предстоящей, 2-й акции #своимиглазами и к моему одноименному фонду. Пресс-конференция, посвященная официальному открытию фонда запланирована на 14:00, 4 сентября, в пресс-центре нашего родного стадиона @otkritiearena_official . Соответственно сама акция стартует 5 сентября, в Международный День Благотворительности, что на мой взгляд очень символично. Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо написать в Direct @bfsvoimiglazami А на фото вы можете увидеть заднюю часть футболок, сделанных к акции. Мы вновь очень скрупулёзно и креативно подошли к их созданию, применили новую технологию нанесения для того, чтобы кожа под рисунком дышала, оставили удлинение сзади, а также использовали для пошива премиальную, текстурную хлопковую ткань. Следите за новостями, старт акции совсем скоро!! #своимиглазами #благотворительность #спартак #ребров32</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bfsvoimiglazami/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> БФ «Своими Глазами»</a> (@bfsvoimiglazami) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-21T09:47:41+00:00">21 Авг 2018 в 2:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Семьи игроков «Зенита» Игоря Смольникова и Олега Шатова создали проект Play and Help. На аукционе в 2015 году они собрали 15 миллионов рублей и перевели их в фонд Б. Э. Л. Л. А Дети — Бабочки, который помогает детям с буллезным эпидермолизом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmNcOJNlBX1/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmNcOJNlBX1/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня свой юбилей отмечает Игорь Смольников! Человек, которого мы очень любим, ценим, и бесконечно уважаем, потому что он умеет не только играть, но и помогать??. С самого основания Play and Help - Игорь поддерживал каждое наше начинание, участвовал в каждом проекте и помогал всем нашим подопечным!✨ Он всегда выдержан, всегда справедлив, он фантастический трудоголик и он просто очень настоящий человек и мужчина с большой буквы. А ещё он замечательный отец, обожающий своих сыновей и горой стоящий за семью, прекрасный муж и спортсмен, который свой собственный юбилей будет отмечать не ярким праздником ( который мы так хотели устроить в его честь), а тренировками-сборами и перелётами, потому что футбол -это его жизнь и его игра⚽. #playandhelp #play_and_help #playandhelpfamily #zenit #fczenit #смольников #игорьсмольников #зенит #фкзенит #игрвйипомогай #играй_и_помогай</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/play_and_help/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Play_and_help</a> (@play_and_help) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-08T07:45:57+00:00">8 Авг 2018 в 12:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.