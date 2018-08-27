Добрые дела. Как и кому помогают российские футболисты
Жена
Жена
Сергей Игнашевич вместе с женой давно занимаются помощью другим людям. Наталья является попечителем фонда «Нужна помощь», вместе с мужем она помогает программе Сергея Белоголовцева «Лыжи мечты» для детей с диагнозом ДЦП и синдромом Дауна.
«Наверное, мы просто неравнодушные люди и хотим сделать мир немного лучше. В начале нашего пути мы делали много бессмысленных вещей. Например, покупали памперсы в детские дома, кроватки,
Я разделяю ценности фонда (фонда Мити Алешковского “Нужна помощь” — прим. ред.) относительно того, что помощь должна быть системной, а не адресной», — рассказывала Наталья в интервью Buro 24/7.
Кто еще из российских футболистов занимается благотворительностью? Многие из них помогают другим людям, но предпочитают, чтобы об этом не говорили. Такая позиция, например, у форвардов «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина. Но есть и те, кто считает правильным подавать публичный пример. Вот несколько таких историй.
Голкипер «Спартака» Артем Ребров создал фонд помощи детям с нарушением зрения «Своими глазами». В ноябре 2017-го прошел первый благотворительный аукцион с участием игроков
Семьи игроков «Зенита» Игоря Смольникова и Олега Шатова создали проект Play and Help. На аукционе в 2015 году они собрали 15 миллионов рублей и перевели их в фонд Б. Э. Л. Л. А Дети — Бабочки, который помогает детям с буллезным эпидермолизом.
Благотворительный фонд «Надежда на завтра» помогает