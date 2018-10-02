Черданцев: С Каррерой нужно было расставаться весной
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на неудачные результаты «Спартака» в этом сезоне.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на неудачные результаты «Спартака» в этом сезоне.
«Говорил и повторяю: с Каррерой нужно было расставаться весной. По игре:
Позже Черданцев пояснил свою позицию в инстаграме.
«Спорт — это такая деятельность, где главным мерилом является результат. В футболе помимо результата есть еще удовольствие от игры, поэтому, например, Клопп ничего не выиграл с «Ливерпулем» и даже проиграл несколько финалов, но он работает и восхищает игрой своей команды, потому что она играет в яркий футбол. Если нет ни того ни другого, тренера меняют. Это нормально.
Карреру как бы то ни было все равно через 10 лет будут помнить как тренера, который вернул «Спартаку» титул, остальное забудут. Но сейчас тупик.
В какой футбол играет «Спартак», непонятно. Игроки не в форме. Промес приехал в Испанию в таком состоянии, что сел в запас. Идет постоянная чехарда с составом: тренер не уверен в своем выборе. Логику принятия решений по выбору состава понять невозможно — при том, что «Спартак» собрал по российским меркам очень приличный состав.
Глушаков. То есть, получается он сам себя натренировал до такой степени, чтобы не попасть на чемпионат мира, а потом еще и отправиться в молодежную команду? А ведь еще вчера были решающие голы Глушакова в чемпионском сезоне и подкаты Ещенко — без них Каррера бы чемпионат не выиграл. Каррера знает, какой путь проделал Ещенко от иркутского детского дома до сборной страны?
Так унижать тех, благодаря кому в том числе, тренер получил новый контракт, нельзя. Главный тренер — это сложная и неблагодарная профессия. Каррера приехал вторым тренером. Возможно, роль главного оказалась слишком сложной.
Он говорил, что его всему научил Конте, но именно Конте после чемпионского сезона очень быстро перестали называть самым талантливым тренером Европы — ему не удалось задержаться в «Челси» надолго.
Нет результата, пропало качество игры, проблемы с управлением игроками, отставка. Стандартный набор. Да, наверное, в «Спартаке» сложно работать. А где легко? Может быть, только в «Ювентусе». Ведь даже в «Реале» меняют тренера, только что выигравшего Кубок чемпионов", — написал комментатор.
Андрей Санталов