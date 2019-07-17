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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии (видео)

Такого в их карьере еще не было.

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Источник: РИА "Новости"

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в колонию номер 4 в Белгородской области, где будут отбывать наказание.

Сегодня издание Mash сообщило, что Кокорин и Мамаев сыграли в футбол во дворе исправительного учреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время пребывания в СИЗО играть в футбол выходил только Мамаев. Кокорин тогда жаловался на травму колена.

Напомним, суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Андрей Санталов

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