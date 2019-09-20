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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет матч «Спартак» — «Уфа» в прямом эфире

Проект Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча 10-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Уфой».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в пятницу 20 сентября и начнется в 17:30 мск (19:30 по времени Уфы). Стоимость трансляции составит 149 рублей.

Также вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

После девяти туров «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице и имеет в активе 11 набранных очков. В предыдущем туре подопечные Вадима Евсеева сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0). Следующим соперником уфимской команды станет казанский «Рубин». Встреча пройдет 29 сентября в Казани.

Полный календарь сезона российской премьер-лиги вы можете найти здесь. С турнирной таблицей вы можете ознакомиться здесь.

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