«Зенит» отправил Халку посылку в Китай (фото)
Из Питера с любовью.
Из Питера с любовью.
Бывший игрок «Зенита» Халк получил подарок от питерского клуба. Бразильцу прислали в Китай фирменную футболку с автографами футболистов команды.
«Посылка дошла. Нечто особенное для нашего бывшего игрока из Бразилии Халка», — подписал фото «Зенит» в своих соцсетях.
Халк играл за «Зенит» с 2012 года по 2016, бразилец был одной из самых дорогих покупок в истории российского футбола — 40 млн евро. Сейчас 33-летний полузащитник выступает за «Шанхай СИПГ».
Андрей Санталов