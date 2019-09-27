Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Бетис
Футбол. Премьер-лига
28.09
Крылья Советов
Тамбов
Футбол. Зарубежный
28.09
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.09
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
28.09
Лион
Нант
Все события
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» отправил Халку посылку в Китай (фото)

Из Питера с любовью.

Наверх
Источник: Reuters

Бывший игрок «Зенита» Халк получил подарок от питерского клуба. Бразильцу прислали в Китай фирменную футболку с автографами футболистов команды.

«Посылка дошла. Нечто особенное для нашего бывшего игрока из Бразилии Халка», — подписал фото «Зенит» в своих соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Халк играл за «Зенит» с 2012 года по 2016, бразилец был одной из самых дорогих покупок в истории российского футбола — 40 млн евро. Сейчас 33-летний полузащитник выступает за «Шанхай СИПГ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Штрафы и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым
Президент МОК прокомментировал расследование WADA по России
Американки украли у нас серебро. Россиянкам не хватило сил
«Блатные покупают места»: Фетисов — о коррупции в детском хоккее
«Отель — дом колхозника»: россияне в ужасе от условий в Катаре
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу
Каррера: Повезло, что я попал в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь