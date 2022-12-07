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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» выпустил авангардную коллекцию одежды

«Зенит» и букмекерская компания Winline выпустили капсульную коллекцию одежды для болельщиков санкт-петербургского клуба под названием «Стиль побеждает». В дизайне отражены современный стиль, цифровые мотивы и традиции русского авангарда.

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8
фотографий
8
фотографий

Дизайнерские решения коллекции сочетают в себе минималистичные геометрические формы эпохи авангарда 1920-х, времени основания «Зенита», и популярные сегодня шрифтовые решения. Оригинальные комбинации структур и логотипов на тканях клубных цветов охватывают почти 100 лет особого стиля клуба из Петербурга и врываются вместе с болельщиками в прогрессивные тренды одежды «новых 20-х» в виде широкой линейки худи, футболок, кепки и шоппера.

При создании коллекции дизайнеры исходили из того, что предназначение одежды и аксессуаров с клубной символикой — гармонично включить футбольную идентичность человека в его привычный стиль, позволяя сочетать брендированную одежду с любимыми повседневными вещами и проявлять свою личность за пределами стадиона.

Создатели коллекции исходили прежде всего из запросов и вкусов самих болельщиков, оставляя для логотипа партнера место в виде аккуратной ненавязчивой этикетки. Это новый подход в совместной работе футбольного клуба и компании Winline.

Результат работы представлен в виде яркой фотосессии с участием игроков сине-бело-голубых Андрея Мостового, Далера Кузяева и Данила Кругового.

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