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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Группа «Тату» выступит на матче «Зенит» — «Спартак»

Группа «Тату» выступит в Санкт-Петербурге перед центральным матчем 26-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Спартак».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Музыкальная группа «Тату» объявила о воссоединении на один вечер. Выступление пройдет на стадионе «Газпром-Арена» перед матчем «Зенит» - «Спартак» 7 мая.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 26, 7.05.2023, 18:00

Зенит-Спартак-

«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», — написала в своих соцсетях Лена Катина.

Группа «Тату» была образована в 1999 году. Спустя 12 лет группа распалась, а Лена Катина и Юля Волкова начали сольные карьеры, но периодически выступают вместе по особым поводам. Например, группа участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

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