Группа «Тату» выступит на матче «Зенит» — «Спартак»
Группа «Тату» выступит в Санкт-Петербурге перед центральным матчем 26-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Спартак».
Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Группа «Тату» выступит в Санкт-Петербурге перед центральным матчем 26-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Спартак».
Музыкальная группа «Тату» объявила о воссоединении на один вечер. Выступление пройдет на стадионе «Газпром-Арена» перед матчем «Зенит» - «Спартак» 7 мая.
«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», — написала в своих соцсетях Лена Катина.
Группа «Тату» была образована в 1999 году. Спустя 12 лет группа распалась, а Лена Катина и Юля Волкова начали сольные карьеры, но периодически выступают вместе по особым поводам. Например, группа участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи 2014 года.