Группа «Тату» выступит на матче «Зенит» — «Спартак»

Музыкальная группа «Тату» объявила о воссоединении на один вечер. Выступление пройдет на стадионе «Газпром-Арена» перед матчем «Зенит» - «Спартак» 7 мая.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 26, 7.05.2023, 18:00 Зенит - Спартак -

«Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре», — написала в своих соцсетях Лена Катина.