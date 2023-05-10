На чемпионском матче «Зенита» задержали 37 болельщиков

Семь болельщиков были задержаны за попытку проникновения на стадион без Fan ID. На них были составлены протоколы по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

По этой же статье были оформлены 12 человек за нахождение на стадионе в пьяном виде. Еще на 18 пьяных болельщиков были составлены протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).