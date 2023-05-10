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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

На чемпионском матче «Зенита» задержали 37 болельщиков

В общей сложности 37 фанатов были задержаны сотрудниками полиции на «Газпром-Арене» и прилегающей к ней территории на матче «Зенит» — «Спартак» (3:2), который состоялся 7 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

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Источник: РИА "Новости"

Семь болельщиков были задержаны за попытку проникновения на стадион без Fan ID. На них были составлены протоколы по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

По этой же статье были оформлены 12 человек за нахождение на стадионе в пьяном виде. Еще на 18 пьяных болельщиков были составлены протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» и досрочно стал чемпионом России. Для питерцев это десятый чемпионский титул в истории и пятый чемпионский титул подряд.

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