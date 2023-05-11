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17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Лев Лещенко высказался о чемпионстве «Зенита»

Певец Лев Лещенко рассказал, как относится к победе футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга в чемпионате России по футболу.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Как отношусь к чемпионству “Зенита”? Да прекрасно! Как еще можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так все понятно», — приводит слова Лещенко Sport24.

В составе сине-бело-голубых выступают 7 легионеров из Бразилии.

На прошлой неделе «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом страны.

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