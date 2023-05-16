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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» показал фото Малкома с новорожденным сыном

13 мая «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» 2:2 в 27-м туре РПЛ и отметил чемпионство в Санкт-Петербурге. В этот день у Малкома родился сын в Бразилии, мальчика назвали Габриэл.

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В результате футболист улетел в Бразилию по согласованию с клубом.

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — подписал фото 26-летний Малком.

За три тура до окончания сезона РПЛ Малком возглавляет гонку бомбардиров с 23 голами. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после матча 26-го тура со «Спартаком», одержав победу со счётом 3:2. Петербуржцы выиграли национальное первенство в пятый раз подряд и в 10-й раз в истории. На эмблеме сине-бело-голубых появилась вторая звезда.

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