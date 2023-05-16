«Зенит» показал фото Малкома с новорожденным сыном

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — подписал фото 26-летний Малком.

За три тура до окончания сезона РПЛ Малком возглавляет гонку бомбардиров с 23 голами. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после матча 26-го тура со «Спартаком», одержав победу со счётом 3:2. Петербуржцы выиграли национальное первенство в пятый раз подряд и в 10-й раз в истории. На эмблеме сине-бело-голубых появилась вторая звезда.