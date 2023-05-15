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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Малком улетел из России за три тура до окончания сезона

13 мая у полузащитника «Зенита» родился сын.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Вингер «Зенита» Малком улетел из России за три тура до окончания сезона РПЛ. Бразилец опубликовал сториз в соцсети с геометкой в аэропорту Парижа. Вероятно, что оттуда футболист вылетит в Бразилию.

13 мая у Малкома родился сын, которого назвали Габриэл.

«Зенит» досрочно обеспечил себе победу в Премьер-лиге, в девятый раз став чемпионом России (с учетом чемпионатов СССР, в десятый).

В оставшихся трех матчах РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

Малком в этом сезоне забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 27 матчах РПЛ. У него был шанс побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате за сезон — до него 2 мяча.
Отметим, что однажды результат Веретенникова уже был превзойден. В удлиненном сезоне-2011/12, когда команды провели по 42 матча в чемпионате, нападающий Сейду Думбия, выступавший за ЦСКА, забил 28 голов.

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