Гендиректор «Зенита» призвал фанатов вернуться на «Газпром Арену»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к фанатскому сообществу клуба из Санкт-Петербурга, призвав их вернуться на трибуны. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к фанатскому сообществу клуба из Санкт-Петербурга, призвав их вернуться на трибуны. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Стоит отметить посещаемость “Зенита”: несмотря на всю ситуацию, наш клуб смог организовать все так, что на трибуны приходит рекордное количество зрителей. Мы рады, что постепенно подходим к полной заполняемости стадиона. Уверен, что так будет и дальше. Хотел бы публично еще раз выразить надежду, что “Вираж” наконец‑то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы “Вираж” вернулся на нашу арену. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы “Вираж” вернулся на нашу арену», — сказал Медведев.
После введения Fan ID на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) фанаты 15 из 16 футбольных клубов лиги публично объявили о бойкоте матчей. Единственным фанатским объединением из РПЛ, которое публично не выступило против Fan ID, стал грозненский «Ахмат».
На прошлой неделе «Зенит» досрочно завоевал пятый чемпионский титул подряд. Следующий матч чемпионы проведут в субботу, 20 мая на выезде против «Оренбурга».