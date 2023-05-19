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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Гендиректор «Зенита» призвал фанатов вернуться на «Газпром Арену»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к фанатскому сообществу клуба из Санкт-Петербурга, призвав их вернуться на трибуны. Об этом сообщает «Матч ТВ».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Стоит отметить посещаемость “Зенита”: несмотря на всю ситуацию, наш клуб смог организовать все так, что на трибуны приходит рекордное количество зрителей. Мы рады, что постепенно подходим к полной заполняемости стадиона. Уверен, что так будет и дальше. Хотел бы публично еще раз выразить надежду, что “Вираж” наконец‑то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы “Вираж” вернулся на нашу арену. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы “Вираж” вернулся на нашу арену», — сказал Медведев.

После введения Fan ID на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) фанаты 15 из 16 футбольных клубов лиги публично объявили о бойкоте матчей. Единственным фанатским объединением из РПЛ, которое публично не выступило против Fan ID, стал грозненский «Ахмат».

Полноценно Fan ID заработал после возобновления чемпионата в марте 2023 года, что существенно сказалось на посещаемости. До зимы средняя посещаемость на «Газпром Арене» составляла 34029 зрителей, после зимы — 26262 зрителя.

На прошлой неделе «Зенит» досрочно завоевал пятый чемпионский титул подряд. Следующий матч чемпионы проведут в субботу, 20 мая на выезде против «Оренбурга».

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