Гендиректор «Зенита» призвал фанатов вернуться на «Газпром Арену»

«Стоит отметить посещаемость “Зенита”: несмотря на всю ситуацию, наш клуб смог организовать все так, что на трибуны приходит рекордное количество зрителей. Мы рады, что постепенно подходим к полной заполняемости стадиона. Уверен, что так будет и дальше. Хотел бы публично еще раз выразить надежду, что “Вираж” наконец‑то поймет, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы “Вираж” вернулся на нашу арену. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь — через СМИ, чтобы “Вираж” вернулся на нашу арену», — сказал Медведев.