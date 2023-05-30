Сперцян намерен покинуть «Краснодар» этим летом
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял решение покинуть клуб ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Храч Хачатрян.
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял решение покинуть клуб ближайшим летом. Об этом сообщает журналист Храч Хачатрян.
По информации источника, 22-летний армянин рассчитывает продолжить карьеру в европейском чемпионате. К игроку проявляют интерес «Фрайбург», менхенгладбахская «Боруссия», а также «Милан» и «Фиорентина».
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2020 года. В этом сезоне полузащитник провел за «быков» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач.
Действующий контракт Сперцяна с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 млн евро.