Фёдор Смолов подписал новый контракт с «Динамо»

«Смолов был и остаётся одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

33-летний Смолов — воспитанник «Динамо». Он находился в структуре команды с 2006 по 2015 год. В январе 2022 года Фёдор вернулся в команду. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и шесть результативных передач в 31 матче. В общей сложности в чемпионатах России Смолов провел 298 матчей, забил 104 гола. Помимо «Динамо» форвард также играл за «Краснодар», «Локомотив», «Урал» и «Анжи».