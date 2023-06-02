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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» потерял 2,5 млрд рублей из-за еврокубкового бана

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год, представленные ими при прохождении лицензирования.

Зенит
Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Большинство клубов РПЛ в минувшем году увеличили доходы от организаторов соревнований. В эту категорию входят доходы от продажи теле- и спонсорских прав РПЛ, Кубка и Суперкубка России, а также еврокубковые призовые, выплаты от УЕФА и ФИФА за участие игроков в матчах сборных.

Единственными клубами, у которых зафиксировано падение доходов по этой статье, стали «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». При этом доходы питерского клуба сократились более чем втрое — на 2,5 млрд рублей. Это объясняется последствиями от отстранения российских клубов от еврокубков.

Доходы всех остальных клубов суммарно выросли почти на 4 млрд рублей — в среднем на 304 млн рублей. Это стало возможно благодаря новым контрактам РПЛ с «Матч ТВ», Winline и платежной системой «Мир».

Рейтинг клубов РПЛ по поступлениям от организаторов соревнований

  1. «Зенит» — 1098,5 млн рублей (-2546,8 млн рублей);
  2. «Спартак» — 758 млн рублей (-304,9 млн рублей);
  3. «Динамо» — 706,5 млн рублей (+492,7 млн рублей);
  4. «Сочи» — 690,5 млн рублей (+454,1 млн рублей);
  5. ЦСКА — 683,2 млн рублей (+365 млн рублей);
  6. «Краснодар» — 655,4 млн рублей (+382,6 млн рублей);
  7. «Локомотив» — 623,2 млн рублей (-402,7 млн рублей);
  8. «Ахмат» — 549,6 млн рублей (+371 млн рублей);
  9. «Крылья Советов» — 455,6 млн рублей (+351,4 млн рублей);
  10. «Ростов» — 405,7 млн рублей (+203,8 млн рублей);
  11. «Химки» — 359 млн рублей (+237,8 млн рублей);
  12. «Пари НН» — 325,2 млн рублей (+287,5 млн рублей);
  13. «Урал» — 316,9 млн рублей (+133,6 млн рублей);
  14. «Факел» — 272,7 млн рублей (+271,7 млн рублей);
  15. «Оренбург» — 267,7 млн рублей (+234,7 млн рублей);
  16. «Торпедо» — 169 млн рублей (+169 млн рублей).

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