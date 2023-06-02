«Зенит» потерял 2,5 млрд рублей из-за еврокубкового бана
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год, представленные ими при прохождении лицензирования.
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год, представленные ими при прохождении лицензирования.
Большинство клубов РПЛ в минувшем году увеличили доходы от организаторов соревнований. В эту категорию входят доходы от продажи теле- и спонсорских прав РПЛ, Кубка и Суперкубка России, а также еврокубковые призовые, выплаты от УЕФА и ФИФА за участие игроков в матчах сборных.
Единственными клубами, у которых зафиксировано падение доходов по этой статье, стали «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». При этом доходы питерского клуба сократились более чем втрое — на 2,5 млрд рублей. Это объясняется последствиями от отстранения российских клубов от еврокубков.
Доходы всех остальных клубов суммарно выросли почти на 4 млрд рублей — в среднем на 304 млн рублей. Это стало возможно благодаря новым контрактам РПЛ с «Матч ТВ», Winline и платежной системой «Мир».
Рейтинг клубов РПЛ по поступлениям от организаторов соревнований