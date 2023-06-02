«Зенит» потерял 2,5 млрд рублей из-за еврокубкового бана

Большинство клубов РПЛ в минувшем году увеличили доходы от организаторов соревнований. В эту категорию входят доходы от продажи теле- и спонсорских прав РПЛ, Кубка и Суперкубка России, а также еврокубковые призовые, выплаты от УЕФА и ФИФА за участие игроков в матчах сборных.

Единственными клубами, у которых зафиксировано падение доходов по этой статье, стали «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». При этом доходы питерского клуба сократились более чем втрое — на 2,5 млрд рублей. Это объясняется последствиями от отстранения российских клубов от еврокубков.

Доходы всех остальных клубов суммарно выросли почти на 4 млрд рублей — в среднем на 304 млн рублей. Это стало возможно благодаря новым контрактам РПЛ с «Матч ТВ», Winline и платежной системой «Мир».

Рейтинг клубов РПЛ по поступлениям от организаторов соревнований