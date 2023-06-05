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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак вошел в состав правления «Зенита»

Чемпион России по футболу санкт-петербургский «Зенит» изменил структуру управления клубом. Такое решение было принято на заседании совета директоров.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление. Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба.

Правление ФК «Зенит» будет состоять из девяти человек, в его состав войдёт главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович. Возглавит правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев«, — сообщает пресс-служба “Зенита”.

В недавно завершившемся сезоне петербуржцы в пятый раз подряд стали чемпионами России.

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