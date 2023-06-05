Сергей Семак вошел в состав правления «Зенита»

"Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление. Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба.

Правление ФК «Зенит» будет состоять из девяти человек, в его состав войдёт главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович. Возглавит правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев«, — сообщает пресс-служба “Зенита”.