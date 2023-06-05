Сергей Семак вошел в состав правления «Зенита»
Чемпион России по футболу санкт-петербургский «Зенит» изменил структуру управления клубом. Такое решение было принято на заседании совета директоров.
Чемпион России по футболу санкт-петербургский «Зенит» изменил структуру управления клубом. Такое решение было принято на заседании совета директоров.
"Совет директоров принял решение изменить структуру управления клубом. Создаётся новый коллегиальный исполнительный орган — правление. Новая структура призвана упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба.
Правление ФК «Зенит» будет состоять из девяти человек, в его состав войдёт главный тренер основного состава футбольной команды Семак Сергей Богданович. Возглавит правление ФК «Зенит» Александр Иванович Медведев«, — сообщает пресс-служба “Зенита”.
В недавно завершившемся сезоне петербуржцы в пятый раз подряд стали чемпионами России.