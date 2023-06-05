Федор Смолов женился на российской модели

Федор Смолов поделился с болельщиками торжественным событием. Нападающий заключил брак с моделью, диджеем и блогером Кариной Истоминой. Пара выложила фотографии в своих социальных сетях.

29-летняя Карина Истомина — одна из основательниц ютуб-шоу «Справиться проще», в котором она и ее соведущая помогают подписчикам бороться с ментальными проблемами и делятся собственным опытом.

В начале 2021 года супруга Смолова публично заявила о наркотической зависимости.