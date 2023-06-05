Федор Смолов женился на российской модели
Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился.
Федор Смолов поделился с болельщиками торжественным событием. Нападающий заключил брак с моделью, диджеем и блогером Кариной Истоминой. Пара выложила фотографии в своих социальных сетях.
29-летняя Карина Истомина — одна из основательниц ютуб-шоу «Справиться проще», в котором она и ее соведущая помогают подписчикам бороться с ментальными проблемами и делятся собственным опытом.
В начале 2021 года супруга Смолова публично заявила о наркотической зависимости.
Сообщения о новых отношениях футболиста сборной появились в марте. Ранее в течение трех лет форвард встречался с Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина.