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19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Федор Смолов женился на российской модели

Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился.

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Федор Смолов поделился с болельщиками торжественным событием. Нападающий заключил брак с моделью, диджеем и блогером Кариной Истоминой. Пара выложила фотографии в своих социальных сетях.

29-летняя Карина Истомина — одна из основательниц ютуб-шоу «Справиться проще», в котором она и ее соведущая помогают подписчикам бороться с ментальными проблемами и делятся собственным опытом.

В начале 2021 года супруга Смолова публично заявила о наркотической зависимости.

Сообщения о новых отношениях футболиста сборной появились в марте. Ранее в течение трех лет форвард встречался с Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

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