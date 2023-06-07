Смолов назвал главные причины провала «Динамо» в РПЛ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MqzQ7Zk3ET8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как для тебя прошел этот сезон?

— Неоднозначно, как и для всех, кто причастен или болеет за этот клуб. Год был важным, столетие клуба, но провели его не самым лучшим образом.

Со своей стороны могу сказать, что на это были объективные причины. Не остались в команде иностранцы, которые, казалось, по мнению руководства, еще могут остаться. Варела, Бальбуэна, Моро, который с нами начинал сезон. Думаю, это стало большой потерей, потому что не получилось их равноценно заменить.

Не хочу никого обижать из партнеров, мы делали одно дело, но в рамках уровня, который катится вниз, мы могли выступить лучше. Однако ребята на позиции центрального защитника были без опыта игры, а это самое главное для их позиции. Ты можешь быть не на 100% готов физически, но если у тебя есть опыт, понимание, грамотный подсказ, то можешь многие вещи нивелировать.