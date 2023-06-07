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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов назвал главные причины провала «Динамо» в РПЛ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, о неудачном сезоне команды в Российской Премьер-Лиге. Динамовцы финишировали на девятом месте. Смолов дал интервью на YouTube-канале Nobel.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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— Как для тебя прошел этот сезон?

— Неоднозначно, как и для всех, кто причастен или болеет за этот клуб. Год был важным, столетие клуба, но провели его не самым лучшим образом.

Со своей стороны могу сказать, что на это были объективные причины. Не остались в команде иностранцы, которые, казалось, по мнению руководства, еще могут остаться. Варела, Бальбуэна, Моро, который с нами начинал сезон. Думаю, это стало большой потерей, потому что не получилось их равноценно заменить.

Не хочу никого обижать из партнеров, мы делали одно дело, но в рамках уровня, который катится вниз, мы могли выступить лучше. Однако ребята на позиции центрального защитника были без опыта игры, а это самое главное для их позиции. Ты можешь быть не на 100% готов физически, но если у тебя есть опыт, понимание, грамотный подсказ, то можешь многие вещи нивелировать.

По итогу наши ожидания и болельщиков по сезону не оправдались. Не могу сказать, что тренер ушел, убрали по делу. Все виноваты — от руководства до игроков. Комплекс ошибок, в большей степени от игроков, потому что мы были на поле, и со стороны тренерского штаба.

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