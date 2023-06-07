Смолов рассказал, что Моуринью хотел видеть его в «Ман Юнайтед»

«Моуринью хотел взять меня третьим нападающим в “МЮ”. Златан возрастной, Лукаку не забивает — нужен был третий форвард. Почему не перешел? Потому что Алексис Санчес кинул “Сити” и перешел в “Юнайтед” зимой. Пришел и просто все заруинил. А так я бы зимой перешел туда. Уверен, что играл бы в “МЮ”? Ну, что играл бы — я не уверен. Но числился бы», — сказал Смолов.