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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов рассказал, что Моуринью хотел видеть его в «Ман Юнайтед»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что в 2018 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Nobel.

Динамо
Манчестер Юнайтед
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«Моуринью хотел взять меня третьим нападающим в “МЮ”. Златан возрастной, Лукаку не забивает — нужен был третий форвард. Почему не перешел? Потому что Алексис Санчес кинул “Сити” и перешел в “Юнайтед” зимой. Пришел и просто все заруинил. А так я бы зимой перешел туда. Уверен, что играл бы в “МЮ”? Ну, что играл бы — я не уверен. Но числился бы», — сказал Смолов.

На тот момент Смолов играл за «Краснодар» и два сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Через полгода нападающий стал игроком «Локомотива».

В январе 2022 года Смолов вернулся в московское «Динамо», в котором начинал свою профессиональную карьеру. В сезоне 2022/23 нападающий провел 31 матч, в котором забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач.

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