Нападающий «Крыльев» Сычевой сменил фамилию и отчество
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Александрович Сычевой официально стал Владимиром Васильевичем Писарским. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Александрович Сычевой официально стал Владимиром Васильевичем Писарским. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.
27-летний футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Нападающий взял фамилию и отчества от своего отчима, который воспитывал его с самого детства.
«Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский. Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого», — сказано в сообщении.
Зимой 2023 года Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В первой половине сезона в составе оренбуржцев он забил 17 мячей в 19 матчах, но после перехода в «Крылья» нападающий сумел забить лишь три мяча в 16 играх.