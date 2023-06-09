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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Крыльев» Сычевой сменил фамилию и отчество

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Александрович Сычевой официально стал Владимиром Васильевичем Писарским. Об этом сообщает телеграм-канал РПЛ.

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Источник: ФК "Крылья Советов"

27-летний футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Нападающий взял фамилию и отчества от своего отчима, который воспитывал его с самого детства.

«Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский. Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого», — сказано в сообщении.

Зимой 2023 года Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В первой половине сезона в составе оренбуржцев он забил 17 мячей в 19 матчах, но после перехода в «Крылья» нападающий сумел забить лишь три мяча в 16 играх.

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