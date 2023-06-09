Нападающий «Крыльев» Сычевой сменил фамилию и отчество

27-летний футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Нападающий взял фамилию и отчества от своего отчима, который воспитывал его с самого детства.

«Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский. Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого», — сказано в сообщении.