«Сочи» объявил об уходе трех футболистов
Джанаев, Жоаозиньо и Цаллагов покидают клуб.
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Джанаев, Жоаозиньо и Цаллагов покидают клуб.
«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова, а также вратаря Сослана Джанаева.
Бразильский полузащитник принял участие в 74 матчах в составе южан, забил 9 мячей и сделал 8 голевых передач.
Российский защитник провел за «Сочи» 110 матчей.
36-летний вратарь выступал за сочинцев с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.