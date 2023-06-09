«Сочи» объявил об уходе трех футболистов

«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова, а также вратаря Сослана Джанаева.

Бразильский полузащитник принял участие в 74 матчах в составе южан, забил 9 мячей и сделал 8 голевых передач.

Российский защитник провел за «Сочи» 110 матчей.