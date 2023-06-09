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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сочи» объявил об уходе трех футболистов

Джанаев, Жоаозиньо и Цаллагов покидают клуб.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» объявил об уходе Жоаозиньо и Ибрагима Цаллагова, а также вратаря Сослана Джанаева.

Бразильский полузащитник принял участие в 74 матчах в составе южан, забил 9 мячей и сделал 8 голевых передач.

Российский защитник провел за «Сочи» 110 матчей.

36-летний вратарь выступал за сочинцев с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.

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