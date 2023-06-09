«Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по Сперцяну
«Аякс» сделал официальное предложение по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
«Аякс» сделал официальное предложение по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
По информации источника, спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат обратился в агентство CAA Stellar, которое ведет дела 23-летнего футболиста сборной Армении. «Аякс» планирует перейти в активную стадию переговоров с «Краснодаром» после Суперфинала Кубка России, который состоится 11 июня. Cумма трансфера может составить девять миллионов евро.
Сам Сперцян заинтересован в переходе в амстердамский клуб. Ранее сообщалось, что он настроен покинуть РПЛ уже в нынешнее межсезонье, чтобы продолжить карьеру в Европе.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2020 года. В сезоне 2022/23 полузащитник провел за «быков» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболста с «Краснодаром» действует до июня 2026 года.