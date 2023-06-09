«Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по Сперцяну

По информации источника, спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат обратился в агентство CAA Stellar, которое ведет дела 23-летнего футболиста сборной Армении. «Аякс» планирует перейти в активную стадию переговоров с «Краснодаром» после Суперфинала Кубка России, который состоится 11 июня. Cумма трансфера может составить девять миллионов евро.

Сам Сперцян заинтересован в переходе в амстердамский клуб. Ранее сообщалось, что он настроен покинуть РПЛ уже в нынешнее межсезонье, чтобы продолжить карьеру в Европе.