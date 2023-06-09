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11:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» по Сперцяну

«Аякс» сделал официальное предложение по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат обратился в агентство CAA Stellar, которое ведет дела 23-летнего футболиста сборной Армении. «Аякс» планирует перейти в активную стадию переговоров с «Краснодаром» после Суперфинала Кубка России, который состоится 11 июня. Cумма трансфера может составить девять миллионов евро.

Сам Сперцян заинтересован в переходе в амстердамский клуб. Ранее сообщалось, что он настроен покинуть РПЛ уже в нынешнее межсезонье, чтобы продолжить карьеру в Европе.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2020 года. В сезоне 2022/23 полузащитник провел за «быков» 39 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболста с «Краснодаром» действует до июня 2026 года.

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