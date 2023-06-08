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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Аякс» хочет подписать футболиста РПЛ

Нидерландский «Аякс» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Нидерландский «Аякс» хочет подписать полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцян, об этом сообщает источник «Чемпионата».

«Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба. Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Кубка России. “Краснодар” будет готов продать игрока за сумму чуть больше € 10 млн плюс бонусы», — добавил источник.

Ранее была информация о намерении Сперцяна покинуть «Краснодар» этим летом. Среди клубов, претендующих на полузащитника, назывались «Фрайбург», менхенгладбахская «Боруссия», «Милан» и «Фиорентина».

23-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 40 матчей в текущем сезоне, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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