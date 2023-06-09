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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба записал видеообращение после утечки интимных видео

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в соцсетях записал видеообращение после новой утечки его интимных видео.

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«Всем привет. Начался опять какой-то непонятный шум, опять пытаются что-то раздуть. Честно могу сказать, что этот эпизод был, и я эту страницу перевернул. Много сделал выводов, все проанализировал и возвращаться я к этому не хочу. Мне это, правда, не интересно, если это кому-то интересно — ваше право.

Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, кому это надо — мне это уже неинтересно, это на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется. Всем пока, хорошего вам вечера и дня», — сказал Дзюба.

Сегодня днем в ряде Telegram-каналов появилось несколько новых видео с участием Артема Дзюбы. Судя по всему, они были записаны в тот же период, что и старое видео, которое утекло в сеть в ноябре 2020 года. Видео вызывало широкий общественный резонанс, после которого нападающего несколько месяцев не вызывали в сборную России.

Минувшей зимой Дзюба стал игроком «Локомотива», вернувшись в РПЛ после неудачной попытки заиграть в чемпионате Турции. 34-летний нападающий провел за «железнодорожников» 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

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