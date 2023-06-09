Дзюба записал видеообращение после утечки интимных видео

«Всем привет. Начался опять какой-то непонятный шум, опять пытаются что-то раздуть. Честно могу сказать, что этот эпизод был, и я эту страницу перевернул. Много сделал выводов, все проанализировал и возвращаться я к этому не хочу. Мне это, правда, не интересно, если это кому-то интересно — ваше право.



Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, кому это надо — мне это уже неинтересно, это на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется. Всем пока, хорошего вам вечера и дня», — сказал Дзюба.