В сеть утекли новые интимные видео Артема Дзюбы

По информации Telegram-канала «Мутко против», новые видео с Дзюбой были украдены одновременно со старым видео. Оно появилось в сети в ноябре 2020 года, когда Дзюба выступал за «Зенит», и вызывало широкий общественный резонанс. После него футболиста несколько месяцев не вызывали в сборную России.

Автор новых публикаций на данный момент неизвестен. Вероятно, злоумышленники совершили в отношении Дзюбы хакерские действия — взломали его смартфон или облачное хранилище. Также возможен вариант, при котором видео футболиста передал злоумышленникам его собеседник.

Злоумышленники сообщили в Telegram, что в их руках находится целый архив с подобными видео, пообещав выкладывать их по очереди с небольшими перерывами.