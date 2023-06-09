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14:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В сеть утекли новые интимные видео Артема Дзюбы

В Telegram распространяются новые интимные видео нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. В сети их появилось уже несколько.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По информации Telegram-канала «Мутко против», новые видео с Дзюбой были украдены одновременно со старым видео. Оно появилось в сети в ноябре 2020 года, когда Дзюба выступал за «Зенит», и вызывало широкий общественный резонанс. После него футболиста несколько месяцев не вызывали в сборную России.

Автор новых публикаций на данный момент неизвестен. Вероятно, злоумышленники совершили в отношении Дзюбы хакерские действия — взломали его смартфон или облачное хранилище. Также возможен вариант, при котором видео футболиста передал злоумышленникам его собеседник.

Злоумышленники сообщили в Telegram, что в их руках находится целый архив с подобными видео, пообещав выкладывать их по очереди с небольшими перерывами.

Минувшей зимой Дзюба вернулся в РПЛ после неудачной попытки заиграть в чемпионате Турции и стал игроком «Локомотива». 34-летний нападающий провел за «железнодорожников» 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

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В сеть утекли новые интимные видео Артема Дзюбы
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