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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Принадлежащий «Ростову» Али Соу решил не возвращаться в Россию

Гамбийский нападающий воспользовался правом не возвращаться в Россию.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Али Соу принял решение не возвращаться в Россию в 2023 году.

По сообщению турецкой прессы, 28-летний футболист договорился с «Анкарагюджю» о том, что останется в клубе еще на год.

В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард из Гамбии забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Анкарагюджю» в чемпионате Турции.

Летом 2022 года нападающий приостановил контракт с «Ростовом», воспользовавшись предоставленным ФИФА правом.

В матчах Российской премьер-лиги Али Соу провел 29 матчей за ростовскую команду, забил 7 мячей.

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