Принадлежащий «Ростову» Али Соу решил не возвращаться в Россию

Али Соу принял решение не возвращаться в Россию в 2023 году.

По сообщению турецкой прессы, 28-летний футболист договорился с «Анкарагюджю» о том, что останется в клубе еще на год.

В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард из Гамбии забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи в 32 матчах за «Анкарагюджю» в чемпионате Турции.

Летом 2022 года нападающий приостановил контракт с «Ростовом», воспользовавшись предоставленным ФИФА правом.