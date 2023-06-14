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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» ищет замену спортивному директору

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт может покинуть свой пост. Московский клуб подбирает нового кандидата на должность, сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

Если «Спартак» не договорится с новым кандидатом летом, то Эшуорт останется на своем посту как минимум до зимы, после чего вопрос смены специалиста вновь поднимут.

Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Пол Эшуорт по-разному смотрят на позиции, которые нужно усилить в летнее трансферное окно.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Его предшественником был итальянец Лука Каттани.

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