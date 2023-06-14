«Спартак» ищет замену спортивному директору

Если «Спартак» не договорится с новым кандидатом летом, то Эшуорт останется на своем посту как минимум до зимы, после чего вопрос смены специалиста вновь поднимут.

Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Пол Эшуорт по-разному смотрят на позиции, которые нужно усилить в летнее трансферное окно.