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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Журова — о Промесе: Преступник должен сидеть в тюрьме

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась мнением о приговоре футболиста «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Светлана Журова отреагировала на новость о нидерландском футболисте «красно-белых».

«Это уголовное преследование. Интерпол будет выяснять, должны ли они его высылать. У нас нет договора по выдаче, но международное взаимодействие есть. Непростая ситуация. Он хороший игрок, и всем его жалко. Но как говорил Глеб Жеглов: “Преступник должен сидеть в тюрьме”. Мы же для Кокорина не делали исключения? Никто не стал их с Мамаевым спасать, потому что было публично совершено преступление, которое было доказано.

Не могу точно сказать, может ли эта ситуация стать ограничением для Промеса в вопросе получения российского гражданства. Но если таковое есть — почему мы должны нарушать закон? Он же не политическая жертва», — заявила Журова «Спорт-Экспрессу».

Ранее стало известно, что  суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры.

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