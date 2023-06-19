Журова — о Промесе: Преступник должен сидеть в тюрьме

«Это уголовное преследование. Интерпол будет выяснять, должны ли они его высылать. У нас нет договора по выдаче, но международное взаимодействие есть. Непростая ситуация. Он хороший игрок, и всем его жалко. Но как говорил Глеб Жеглов: “Преступник должен сидеть в тюрьме”. Мы же для Кокорина не делали исключения? Никто не стал их с Мамаевым спасать, потому что было публично совершено преступление, которое было доказано.



Не могу точно сказать, может ли эта ситуация стать ограничением для Промеса в вопросе получения российского гражданства. Но если таковое есть — почему мы должны нарушать закон? Он же не политическая жертва», — заявила Журова «Спорт-Экспрессу».