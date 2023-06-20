Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Ювентуса»

«Мы не ведем переговоры. Нет смысла говорить о слухах», — сказал Миранда.

В «Ювентусе» также отреагировали на слухи об интересе клуба к нападающему «Зенита».

«Малком может перейти в “Ювентус”? Без комментариев», — сказал пресс-атташе туринского клуба Риккардо Коли.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал переговоры с «Зенитом» по Малкому и готовит для российского клуба официальное предложение. Оно может составить 30−40 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Минувший сезон стал для Малкома самым успешным в составе «сине-бело-голубых». Бразилец провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.