Агент Малкома отреагировал на слухи об интересе «Ювентуса»
Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы нападающего «Зенита» Малкома, отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Ювентус». Об этом сообщает Sport24.
«Мы не ведем переговоры. Нет смысла говорить о слухах», — сказал Миранда.
В «Ювентусе» также отреагировали на слухи об интересе клуба к нападающему «Зенита».
«Малком может перейти в “Ювентус”? Без комментариев», — сказал пресс-атташе туринского клуба Риккардо Коли.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» начал переговоры с «Зенитом» по Малкому и готовит для российского клуба официальное предложение. Оно может составить 30−40 млн евро.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Петербургский клуб заплатил за бразильца 40 млн евро. Минувший сезон стал для Малкома самым успешным в составе «сине-бело-голубых». Бразилец провел за «Зенит» 33 матча, в которых забил 26 мячей и отдал девять результативных передач.
В феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт. Несмотря на это, на прошлой неделе нападающий дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против сборной Гвинеи (4:1). В дебютном матче Малком отметился заработанным пенальти в конце матча, который реализовал Винисиус.