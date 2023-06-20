Президент «Сочи» назвал причины расставания с Бердыевым

"Было ли приглашение Бердыева ошибкой? Нет, я так не считаю. Мы же с Курбаном Бекиевичем работали раньше, сотрудничали.

Я знал, что это за тренер, и я пригласил его, потому что это сильный тренер с харизмой, который строил и делал хороший футбол, когда с «Рубином» два раза подряд становился чемпионом России. Но так получилось, что он не смог перестроиться. Когда мы договаривались обо всём, я просил его, что он как маститый тренер должен сделать из команды жёсткий коллектив. Это то, что не смог сделать Гаранин со своей мягкостью.

Сборы прошли, но я увидел, что пошёл другой футбол в матчах чемпионата, не тот, который я видел. Я хотел видеть современный футбол, когда все атакуют и все защищаются. Он стал перестраивать полностью команду. Это путь вдолгую, и неизвестно, куда это перейдёт, потому что это футбол, которого уже нет как такового. Это устаревшая схема, идея. Мы поговорили, и спокойно, без обид он ушёл«, — сообщил в интервью “РИА Новости” Ротенберг.