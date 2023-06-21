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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Краснодар» хочет купить форварда сборной Колумбии

Диего Валоес может продолжить карьеру в клубе с юга России.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Как сообщает журналист Иван Карпов, выступающий за аргентинский «Тальерес» нападающий сборной Колумбии Диего Валоес может стать игроком «Краснодара».

По данным источника, футбольный клуб «Краснодар» ведет переговоры по покупке Валоеса. Российский клуб сделал предложение в размере 5 миллионов евро.

Президент аргентинского «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси прокомментировал информацию об интересе к нападающему команды Диего Валоесу со стороны российского «Краснодара».

«Интерес к Валоесу со стороны “Краснодара” действительно есть. Но на данный момент предложение очень низкое», — заявил Фасси корреспонденту Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Диего Валоес провел за «Тальерес» 17 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. На его счету 8 игр за сборную Колумбии.

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