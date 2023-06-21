Источник: «Краснодар» хочет купить форварда сборной Колумбии

Как сообщает журналист Иван Карпов, выступающий за аргентинский «Тальерес» нападающий сборной Колумбии Диего Валоес может стать игроком «Краснодара».

По данным источника, футбольный клуб «Краснодар» ведет переговоры по покупке Валоеса. Российский клуб сделал предложение в размере 5 миллионов евро.

Президент аргентинского «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси прокомментировал информацию об интересе к нападающему команды Диего Валоесу со стороны российского «Краснодара».

«Интерес к Валоесу со стороны “Краснодара” действительно есть. Но на данный момент предложение очень низкое», — заявил Фасси корреспонденту Sport24.