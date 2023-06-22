Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков завершил карьеру и получил должность в структуре клуба

«Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный! Я хочу сказать спасибо тренерам, всем партнерам по командам, всему персоналу, болельщикам и, конечно, своей семье. Начинается новый этап в моей жизни в родном “Динамо”. Цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью, мои друзья!» — написал Рыков в одной из своих соцсетей.