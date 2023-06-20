Захарян и Мелехин вошли в число 100 претендентов на награду Golden Boy
Издание Tuttosport на своем официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на награду Golden Boy 2023, ее вручают лучшему молодому игроку в Европе.
Издание Tuttosport на своем официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на награду Golden Boy 2023, ее вручают лучшему молодому игроку в Европе.
Все номинанты должны быть младше 21 года и выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
Лидирует в рейтинге полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала с оценкой 98,3. Второе место занимает Джуд Беллингем из клуба «Реал Мадрид» с оценкой 95, тройку замыкает полузащитник «Барселоны» Гави с оценкой 93.
Топ-10 претендентов на награду выглядит так:
Также в топ-100 попали три представителя РПЛ: бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан (34-е место), защитник «Ростова» Виктор Мелехин (63-е место) и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян (88-е место).
Действующим обладателем награды является испанский футболист Гави.