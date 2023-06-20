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16:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян и Мелехин вошли в число 100 претендентов на награду Golden Boy

Издание Tuttosport на своем официальном сайте опубликовало список из 100 претендентов на награду Golden Boy 2023, ее вручают лучшему молодому игроку в Европе.

Ростов
Динамо
Зенит
Бавария
Реал
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Источник: РИА "Новости"

Все номинанты должны быть младше 21 года и выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Лидирует в рейтинге полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала с оценкой 98,3. Второе место занимает Джуд Беллингем из клуба «Реал Мадрид» с оценкой 95, тройку замыкает полузащитник «Барселоны» Гави с оценкой 93.

Топ-10 претендентов на награду выглядит так:

  1. Джамал Мусиала — «Бавария»
  2. Джуд Беллингем — «Реал Мадрид»
  3. Гави — «Барселона»
  4. Антониу Силва — «Бенфика»
  5. Алекс Бальде — «Барселона»
  6. Ксави Симонс — ПСВ
  7. Флориан Вирц — «Байер»
  8. Беньямин Шешко — «Зальцбург»
  9. Девайн Ренш — «Аякс»
  10. Джорджио Скальвини — «Аталанта».

Также в топ-100 попали три представителя РПЛ: бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан (34-е место), защитник «Ростова» Виктор Мелехин (63-е место) и полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян (88-е место).

Действующим обладателем награды является испанский футболист Гави.

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