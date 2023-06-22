Марцел Личка подписал трехлетний контракт с «Динамо»

Ранее 45-летний специалист на протяжении трех сезонов работал в «Оренбурге». Вместе с Личкой в московский клуб перейдет его тренерский штаб: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время «Динамо» официально объявит о приходе Лички на пост главного тренера. В «Оренбурге» Личку заменит другой чешский специалист — Иржи Ярошик, известный в России по выступлениям за ЦСКА и «Крылья Советов».

Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под его руководством клуб вышел в РПЛ и занял в чемпионате седьмое место, повторив свой лучший результат в истории.