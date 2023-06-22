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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Марцел Личка подписал трехлетний контракт с «Динамо»

Чешский тренер Марцел Личка подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Ранее 45-летний специалист на протяжении трех сезонов работал в «Оренбурге». Вместе с Личкой в московский клуб перейдет его тренерский штаб: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время «Динамо» официально объявит о приходе Лички на пост главного тренера. В «Оренбурге» Личку заменит другой чешский специалист — Иржи Ярошик, известный в России по выступлениям за ЦСКА и «Крылья Советов».

Личка возглавил «Оренбург» летом 2020 года. Под его руководством клуб вышел в РПЛ и занял в чемпионате седьмое место, повторив свой лучший результат в истории.

«Динамо» финишировало в турнирной таблице на девятой позиции. Командой руководил сербский специалист Славиша Йоканович, который был отправлен в отставку 14 мая. В оставшихся матчах чемпионата командой руководил Павел Алпатов.

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