Бышовец: «Зенит», как «Бавария», может стать чемпионом 11 раз подряд
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубые могут 11 раз подряд выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает LegalBet.
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубые могут 11 раз подряд выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает LegalBet.
«Сколько ещё будет продолжаться гегемония “Зенита”? Возможности “Зенита” исключительные для российского чемпионата. Кто идёт следом за ними, конечно, им уступают по уровню игроков и уровню условий. Есть основания говорить, что чемпионства “Зенита” — это долгоиграющая пластинка. Может ли “Зенит” повторить достижение “Баварии”, которая 11 раз подряд стала чемпионом? Думаю, что да. При том, мне кажется, что конкуренция в чемпионате Германии выше, чем в чемпионате России», — сказал Бышовец.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом страны пятый раз подряд. Минимальный отрыв клуба из Санкт-Петербурга от соперников составлял восемь очков.
Чемпионская серия «Баварии» в Бундеслиге началась в 2012 году. В минувшем сезоне мюнхенский клуб набрал одинаковое количество очков с дортмундской «Боруссией» и стал чемпионом Германии лишь по дополнительным показателям.