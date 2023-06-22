Бышовец: «Зенит», как «Бавария», может стать чемпионом 11 раз подряд

«Сколько ещё будет продолжаться гегемония “Зенита”? Возможности “Зенита” исключительные для российского чемпионата. Кто идёт следом за ними, конечно, им уступают по уровню игроков и уровню условий. Есть основания говорить, что чемпионства “Зенита” — это долгоиграющая пластинка. Может ли “Зенит” повторить достижение “Баварии”, которая 11 раз подряд стала чемпионом? Думаю, что да. При том, мне кажется, что конкуренция в чемпионате Германии выше, чем в чемпионате России», — сказал Бышовец.