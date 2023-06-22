Португальские клубы проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Ушакову
Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков заинтересовал ряд клубов чемпионата Португалии. Об этом сообщает «Чемпионат».
Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков заинтересовал ряд клубов чемпионата Португалии. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, к 20-летнему россиянину проявляют интерес португальские середняки «Боавишта», «Визела», «Арока» и «Фамаликан». Клубы готовы рассмотреть аренду Ушакова на один сезон.
В минувшем сезоне «Арока» заняла пятое место в чемпионате Португалии и завоевала право сыграть в квалификации Лиги Конференций. «Фамаликан», «Боавишта» и «Визела» завершили сезон на восьмом, девятом и одиннадцатом месте соответственно.
Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. За основную команду полузащитник дебютировал в апреле 2022 года. Всего за московский клуб Ушаков провел 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.