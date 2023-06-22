Португальские клубы проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Ушакову

По информации источника, к 20-летнему россиянину проявляют интерес португальские середняки «Боавишта», «Визела», «Арока» и «Фамаликан». Клубы готовы рассмотреть аренду Ушакова на один сезон.

В минувшем сезоне «Арока» заняла пятое место в чемпионате Португалии и завоевала право сыграть в квалификации Лиги Конференций. «Фамаликан», «Боавишта» и «Визела» завершили сезон на восьмом, девятом и одиннадцатом месте соответственно.