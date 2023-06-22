Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Португальские клубы проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Ушакову

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков заинтересовал ряд клубов чемпионата Португалии. Об этом сообщает «Чемпионат».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, к 20-летнему россиянину проявляют интерес португальские середняки «Боавишта», «Визела», «Арока» и «Фамаликан». Клубы готовы рассмотреть аренду Ушакова на один сезон.

В минувшем сезоне «Арока» заняла пятое место в чемпионате Португалии и завоевала право сыграть в квалификации Лиги Конференций. «Фамаликан», «Боавишта» и «Визела» завершили сезон на восьмом, девятом и одиннадцатом месте соответственно.

Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. За основную команду полузащитник дебютировал в апреле 2022 года. Всего за московский клуб Ушаков провел 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умерла жена владельца «Краснодара» Виктория Галицкая
Португальские клубы проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Ушакову
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь